В Алтайском филиале РАНХиГС подведены итоги Всероссийского конкурса научных эссе «История одного слова»

География конкурса раскинулась от Калининграда до Владивостока, были участники и из Казахстана, Украины.

В мае научный отдел вуза провел Всероссийский конкурс исследовательских эссе «История одного слова», приуроченный к празднованию Дня славянской культуры и письменности, а также празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На конкурс поступила 41 работа, жюри отобрало и оценило 39 эссе, соответствующих требованиям, предъявляемым к конкурсным работам. Наибольший интерес вызвала номинация «История одной фамилии» — 21 работа. В рамках номинаций «История одного заимствования» и «История одного названия» поступило 11 и 7 работ соответственно.

В качестве жюри конкурса выступили сотрудники Алтайского филиала РАНХиГС: Светлана Шлегель, заместитель директора Алтайского филиала РАНХиГС, председатель жюри, Артем Шмаков, доцент кафедры психологии и социологии управления, и Дарья Леонтьева, младший научный сотрудник научного отдела Алтайского филиала РАНХиГС.

Артем Шмаков,

доцент кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС:

Мы были удивлены тем, насколько широкий отклик получили. Во-первых, это география конкурса, которая простирается от Владивостока до Калиниграда в буквальном смысле этого слова, а также включает в себя Казахстан и Украину. Во-вторых, это возраст участников — начиная от учеников 8−9-х классов и заканчивая работами студентов старших курсов и магистрантов, причем не всегда последние были сильнее.

А победителями и призерами конкурса стали:

в номинации «История одной фамилии»

1-е место: Михаил Адьянов (Республика Калмыкия) — «История калмыцких фамилий», Айгерим Дуйсенбекова (г. Нур-Султан, Казахстан) — «История одного поиска»,

2-е место: Дмитрий Гуров (г. Курск) — «Происхождение фамилии Гуров,

3-е место: Елизавета Петрова (г. Горно-Алтайск) — «Фамилия как наследие первого императора»;

в номинации «История одного заимствования»

1-е место: Анастасия Серова (г. Дзержинск, Нижегородская область) — «История заимствования слова «плацдарм»,

2-е место: Ксения Романенко (г. Симферополь, Республика Крым) — «История слова «ас», Александра Мурашко (г. Санкт-Петербург) — Киоск»,

3-е место: Алиса Луханина (г. Белгород) — «Длинная история короткого междометия»;

в номинации «История одного названия»

1-е место: Никита Таракановский (г. Санкт-Петербург) — «Эльтиген — Героевка — микрорайон города Керчь»,

2-е место: Виктория Сулиманова (г. Шумерля, Чувашская Республика) — «История названия города Шумерля»,

3-е место: Татьяна Зайцева (г. Владивосток) — «Улица Светланская», Константин Иванов (г. Санкт-Петербург) — «История одного названия».

Члены жюри отметили глубину и самостоятельность исследований победителей и призеров конкурса. Их работы представляют собой завершенные научные исследования, которые имеют ценность в культурологическом и историко-филологическом аспектах.

К примеру, Анастасии Серовой удалось связать этимологическое исследование и показать связь с Великой Отечественной войной:

Для данного исследования было выбрано слово, обозначающее устойчивую позицию каких-либо войск или некоторую территорию, на которой развертывается военная операция. Это плацдарм. Слово относится к военной лексике, и нередко учащиеся не понимают его значения. Между тем плацдармы играли важную роль в Великой Отечественной войне. Известны Сандомирский плацдарм, Невский пятачок, Малая Земля и другие. Значит, чтобы лучше разбираться в различных военных операциях и грамотно писать данное слово, необходимо знать его значение.

Жюри искренне поздравляет победителей и благодарит всех участников конкурса за проявленный интерес! Дипломы и сертификаты об участии в конкурсе будут разосланы на указанные в заявках электронные адреса в ближайшее время.

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС