В Алтайском филиале Россети Сибирь прошел «выпускной».

В Алтайском филиале Россети Сибирь завершился седьмой сезон работы энергоотряда. Еще 46 будущих энергетиков познакомились с азами профессии и получили практические навыки в крупнейшей электросетевой компании Сибири.

Старшекурсники профильного факультета технического университета трудились во всех районах электрически сетей — электромонтерами и электрослесарями. Менять опоры, ремонтировать трансформаторы, оформлять оперативно-техническую документацию по обслуживанию и ремонту энергообъектов, снимать показания приборов учета, измерять нагрузки — этим и еще многим другим занимались бойцы энергоотряда, став ощутимым подспорьем будущим коллегам в горячий период летней ремонтной кампании. Проба сил в решении первых производственных задач прошла под руководством опытных наставников из числа лучших специалистов Алтайского филиала.

На торжественном закрытии сезона энергоотряда по ходатайству производственных отделений награждены 16 бойцов — за высокий уровень производственных заданий и инициативный подход к работе. Главным призом, по мнению студентов, стала возможность попробовать себя в профессии и набрать достаточно практических знаний для подготовки дипломов. Кроме этого были еще ценные подарки, сладкие призы за творческие конкурсы.

Сегодня совсем нелегко быть молодым специалистом и для старшекурсников практика в энергоотряде — хороший шанс получить опыт и зарекомендовать себя перед потенциальными работодателями. Через год-два многие стройотрядовцы вернутся в крупнейшую электросетевую компанию уже дипломированными специалистами.