В алтайском городе из-за аварии на ТЭЦ без тепла осталось почти 18 тысяч человек

Зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко провел оперативное совещание по видеосвязи с главой Ярового Виталием Самобочим. В городе с остановленной из-за аварии ТЭЦ все службы находятся в режиме повышенной готовности. Без тепла более сотни многоквартирников и более тысячи частных жилых домов.

В совещании также участвовал начальник ГУ МСЧ России по Алтайскому краю при Александр Макаров, представители минпрома и минстроя Алтайского края, директор ТЭЦ Алексей Багринцев, передает пресс-служба правительства края.

Виталий Самобочий доложил, что ТЭЦ отапливает 118 многоквартирных жилых домов и 1022 частных жилых дома (в которых проживают 17 633 человека), а также 20 социально значимых объектов.

В медсанчасти находится 115 человек , из них 10 детей. Если температура в помещениях сильно понизится , то людей отправят в районную больницу Славгорода.

из них 10 детей. Если температура в помещениях сильно понизится то людей отправят в районную больницу Славгорода. В детском доме — 25 детей и 5 взрослых. Там греются с помощью электрообогревателей и тепловых пушек.

Студентов техникума отпустили домой на выходные , а более 80 человек из грязелечебницы ждут обогреватели. Горячая вода у них есть благодаря собственной котельной.

а более 80 человек из грязелечебницы ждут обогреватели. Горячая вода у них есть благодаря собственной котельной. Также пока нет проблем в санатории «Алтайхимпром». По словам руководителя , у них имеются обогреватели сплитсистемы и тепловые пушки.

Александр Макаров обратил внимание на меры пожарной безопасности в связи с тем, что нагрузка на электросети города в разы возрастет.

Как ранее писал altapress.ru, утром 25 октября ТЭЦ Ярового остановилась — вышел из строя единственный рабочий на тот момент котел. Другие два были на ремонте.

Заработать ТЭЦ должна уже во второй половине дня 26 октября.