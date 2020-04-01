В алтайском городе людей по домам загоняет агитмобиль

Из агитмобиля горожан просят во избежание заражения коронавирусной инфекцией ограничить свое пребывание вне домов и квартир, избегать длительных прогулок и мест скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, не ходить в скверы, парки, развлекательные центры, так как это представляет угрозу здоровью.
На такие меры пришлось пойти после того, как рубцовчане не исполняли предписания властей и использовали нерабочую неделю, как лишний повод погулять по улицам.
«Люди не понимают всей серьезности ситуации. И мы напоминаем, что нужно делать и как вести себя для минимизации опасности. Чтобы не дать инфекции возможности распространяться. У нас есть реальная возможность прервать эту цепочку», — говорит начальник городского управления культуры, спорта и молодежной политики Марина Зорина.
Разъяснительная работа при помощи громкоговорителей в Рубцовске продолжится.