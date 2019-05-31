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Жизнь

Дело — труба: в алтайском городе новый трубопровод не позволяет людям ходить в полный рост

В Алейске массивные желтые трубы разместили над тротуаром на уровне человеческого роста. Они не дают нормально ходить пешеходам и закрывают обзор водителям, сообщает «Барнаул 22».

Труба в Алейске.
Труба в Алейске.
Григорий Волков в "Барнаул 22" в vk.com

Теперь беззаботно пройти по тротуару могут только дети, а вот взрослым приходится наклонять голову, чтобы не удариться лбом, пишут в паблике.

Горожане подмечают, что 20 лет ждали тротуар, который наконец-то построили. Но вскоре над ним появились трубы. Впрочем, в тексте не уточняется, о каких именно трубах идет речь и для чего их проложили.

Из-за низкой высоты трубопровода в городе якобы стали случаться аварии, поскольку он закрывает обзор. «Дедушка выезжал из пер. Комбинатовского на ул. Пионерскую и вписался в нашу машину. Говорит, не увидел», — ссылается автор на слова неназванной горожанки.

Местные жители собирают подписи и намереваются идти в прокуратуру.

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