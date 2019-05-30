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30 мая 22°C

В алтайском городе на клумбе у администрации взошла дурман-трава

В центре Камня-на-Оби клумбы у памятника вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину засадили коноплей, пишет газета «Каменские известия». Жители предполагают, что семена перепутали. В организации, занимавшейся посадками не знают, как вместо газона взошла конопля.

В центре Камня-на-Оби взошел подозрительный газон.
В центре Камня-на-Оби взошел подозрительный газон.
"Каменские известия".

Обустроенная в 2018 году по краевой программе «Комфортная городская среда» (КГС) общественная территория окружена густо проросшими конопляными всходами.

23 мая во время визита в город заместитель депутата АКЗС, координатор КГС Игорь Панарин уже обращал внимание на подозрительные посевы. От них обещали избавиться, но спустя неделю конопля продолжает расти.

Руководитель компании, которая по контракту облагораживала территорию, во время встречи с краевыми депутатами уверял, что посеяли газонную траву. Каким образом там взошла конопля, никто объяснить не может.

Незаконная плантация растет буквально в 100 метрах от районной администрации. За культивирование наркосодержащего растения предусмотрена уголовная ответственность (ст. 231 ч.1 УК РФ), отмечают местные журналисты.

Ответственность наступает от 20 кустов, в центре Камня их за сотню.

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