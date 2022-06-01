На одной из улиц в Камне-на-Оби в районе старого аэродрома дорогу засыпали кирпичами, пишут «Каменские известия».

Откуда появился кирпич — неизвестно. Предположительно, каменное полотно на убитой дороге положили неравнодушные горожане.

«По словам местной жительницы по имени Наталья, ранее эта дорога была практически не проходима для легковых авто. Огромнейшие ямы и выбоины грозили автомобильной подвеске большими неприятностями. Женщина не знает, кто решил проблему таким образом. Но сейчас местные ждут, когда кирпич постепенно утрамбуют большими машинами, чтобы ездить было удобнее всем», — отмечает издание.

Каменцы уже обсудили фотографию в соцсетях. Некоторые предлагают класть на дорогу старый шифер.

«Колёсами укатают и дорога крепче асфальта будет, проверено на дачных участках. Тем более сейчас можно крыши из железной черепицы, а старое покрытие пустить на дороги», — пишет местный житель.

Издание сообщает, что кирпичный ямочный ремонт в городе в этом году был также проведен на нескольких улицах.