В алтайском городе рассыпается и утопает в нечистотах дом, куда заселили сирот

В Камне-на-Оби новый дом, куда по госпрограмме заселили сирот, разрушается, а его подвал утопает в нечистотах. Собственник дома — региональное жилищное управление — проблемы не решает, из-за чего дом на обслуживание не хочет брать ни одна управляющая компания, сообщают « Каменские известия ».

Давать жилье сиротам власти могут только в новых домах. В Камне-на-Оби квартиры дали в новой трехэтажке по ул. Украинская, 3. По словам жильцов, проблемы начались с самого дня ввода здания в эксплуатацию. «Дому всего несколько лет, а выглядит он на все двадцать», — говорит его жительница Анжелика.

Главная проблема — нечистоты в подвале.

Анжелика,

жительница дома по ул Украинской , 3:

В подвале находится так называемая канализационная яма. Я не специалист, но как нам объясняли, яма эта запасная, но при этом единственная функционирующая. Она не справляется, и нечистоты остаются в подвале. Откачивать всё это никто не хочет, сами мы не можем. Даже если захотели бы избавиться от этой антисанитарии собственноручно, нам это делать в принципе нельзя. Уже не знаем, что делать. Постоянно держим открытыми двери, чтобы выветривалось, благо, сейчас лето. Но вонь из подвала все равно идет в квартиры.

Дом для сирот в Камне-на-Оби Александр Жданов , «Каменские известия»

Жильцы дома говорят, что представители Регионального жилищного управления приезжали, осматривали колодец вместе с представителями МУП «Каменские Теплосети». В итоге сказали, что нужно рыть яму, ставить повыше отмостку, чтобы нечистоты уходили в центральную канализацию.

«Но когда это будет делаться, неясно. И нам некому задать этот вопрос», — говорит Анжелика.

Вонь — не единственная проблема. С задней стороны дома обвалился балкон — дыра выходит прямо на улицу. В подъездах многочисленные трещины.

Дом для сирот в Камне-на-Оби Александр Жданов , «Каменские известия»

Управляющей компании у дома нет. В Камне-на-Оби работает только одна УК — «Град». Как рассказывает и.о. директора Оксана Васильченко, в октябре 2018 года компания обращалась в Региональное жилищное управление с предложением взять данный многоквартирный дом на обслуживание. Но собственник объекта не согласился с предложенным тарифом — таким же, какой установлен в других дома, обслуживаемых УК. Поэтому дом остался «сиротой».

В администрации Каменского района говорят, что пытаются решить проблему. Но, по словам замглавы Алексея Жихаренко, в полномочиях местных властей — только определить УК.

Алексей Жихаренко,

заместитель главы администрации Каменского района:

Для этих целей неоднократно проводились конкурсные процедуры, однако заявок на участие не поступало. На рынке Камня-на-Оби работает лишь одна управляющая компания. Видимо, для нее этот дом не является привлекательным в экономическом отношении.

На прошлой неделе власти провели встречу с представителями УК. На ней, говорит Оксана Васильченко, решили, что Региональное жилищное управление сначала отремонтирует систему теплоснабжения и утеплит крышу, то есть, приведет здание в состояние, пригодное к эксплуатации. И тогда «Град» подаст заявку на обслуживание.

Дом для сирот в Камне-на-Оби Александр Жданов , «Каменские известия»

Анжелика, в свою очередь, говорит, что у жильцов богатый опыт общения с собственником дома. Например, по словам жильцов, они отправляли в Региональное жилищное управление письменное обращение с просьбой отремонтировать рухнувший балкон, приложили фото. Обратно пришла отписка: «Денег нет».

Анжелика,

жительница дома по ул Украинской , 3:

Хотя по договору они должны проводить косметический ремонт в доме. А он очень нужен, и дело не только в балконе.

Сейчас у жильцов дома такое настроение: дожить положенную по закону пятилетку, приватизировать квартиры и продать их.