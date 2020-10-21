В алтайском городе троллейбус целый час стоял из-за отказа пассажира надеть маску

Пассажир троллейбуса в Рубцовске демонстративно отказывался надеть защитную маску. Из-за такого упорства пришлось вызывать полицию, рассказали в администрации города.

Инцидент произошел 19 октября в троллейбусе № 1. Пассажир держал маску в руках, отказывался ее надеть и не реагировал на замечания кондуктора.

Время простоя троллейбуса составило 1 час 4 минуты, добавили в мэрии.

Полиция составила протокол и передала материалы в Рубцовский городской суд.

Транспортное предприятие также планирует через суд взыскать с принципиального пассажира материальный ущерб, причиненный простоем.

Напомним, перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без масок.

Соблюдение масочного режима пассажирами в транспорте и на остановках проверяет полиция, штраф для горожан оставляет от тысячи до 30 тысяч рублей.