В алтайском городе установили необычные «музыкальные» фонари

«Очень красиво. Особенно радует наличие зелени», «Какая красота», «Очень кайфовые!» — обсуждают новый арт-объект в соцсетях.
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В Заринске установили новые арт-объекты — фонари, «играющие» на разных музыкальных инструментах. Об этом рассказали в сообществе Barnaul 22.
«Очень красиво. Особенно радует наличие зелени», «Какая красота», «Очень кайфовые!» — обсуждают новый арт-объект в соцсетях.
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