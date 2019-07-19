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Жизнь

В алтайском городе установили необычные «музыкальные» фонари

В Заринске установили новые арт-объекты — фонари, «играющие» на разных музыкальных инструментах. Об этом рассказали в сообществе Barnaul 22.

Дождь, ветер, фонарь.
Дождь, ветер, фонарь.
СС0

«Очень красиво. Особенно радует наличие зелени», «Какая красота», «Очень кайфовые!» — обсуждают новый арт-объект в соцсетях.

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