Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 января
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
57

В алтайском городе вода затопила погреба и углярку из-за порыва трубы

В Камне-на-Оби из-за порыва водопровода оказался подтопленными погреба и даже углярка, сообщают «Каменские известия»

Авария на водопроводе в Камне-на-Оби
Авария на водопроводе в Камне-на-Оби
"Каменские известия"

Пожилая жительница дома по улице Ворошилова, 156, вернувшись вечером домой с работы, обнаружила, что весь двор залит водой. Через некоторое время женщина уже в доме услышала подозрительное журчание. Открыли подпол — он практически до верха был наполнен водой.

Выяснилось, порыв доставил неприятности и соседям — в одном из домов вода зашла в углярку. После звонка в «Каменские теплосети» бригада рабочих отключила от водоснабжения небольшой участок частного сектора по улице Ворошилова.

Как пояснил Александр Кунц, заместитель директора «Каменских теплосетей» по водоснабжению и водоотведению, производилась откачка воды из домовладения. Несколько домов останутся без водоснабжения до утра, так как в ночь приступать к земляным работам нереально.

Вероятной причиной утечки воды служит порыв водопроводной трубы диаметром 100 мм.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость