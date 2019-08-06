В алтайском городе загадочным образом завернулись дорожные знаки

Горожане предполагают, что погнуть жестяные знаки могло ветром в недавнюю грозу. Все знаки расположены поперек потока ветра, и два из них — в проезде между домами. Причем загнуты оба угла.
«Видимо, в этих местах потоки были настолько сильными что 2-х годовалые жестяные знаки уже погнулись», — полагает один из комментаторов.
Также горожане говорят, что перед светофором высоко над дорогой погнут один из трех знаков «Движение по полосам».
Тем не менее, многие поддерживают автора и считают, что это сделали «невоспитанные люди».
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