В алтайском городе закроют скандальный приют и выпустят собак

Как сообщают «Вести-Алтай», волонтеры прекратили принимать новых «постояльцев». Животных, которые прибыли раньше, стараются раздать в хорошие руки.
Хозяйка скандального приюта, на который постоянно сыпятся жалобы, считает, что все это наговоры.
Марина Степанова,
соучредитель приюта «Алиса»:
Травля, в отношении нас происходит, мы уже за шесть лет от этого всего настолько устали морально и физически. Также у нас и материальные сложности, мы не можем такую ораву животных содержать. Пока больше склоняемся к закрытию. В ближайшее время будем этот вопрос решать.
В отношении руководства приюта сейчас расследуется уголовного дело по статье «жестокое обращение с животными». Заявление в полицию написал один из зооволонтеров.
Есть и видеоролик в соцсетях с покалеченными собаками: у одной сломана лапа, у другой — порез на шее. Авторы ролика уверяют, что помощь животным в «Алисе» не оказывали. По словам Марины Степановой, эта информация не соответствует действительности.
Сейчас в приюте содержатся 150 собак. В случае закрытия, животных, которых волонтеры не смогут раздать, планируется стерилизовать и вновь выпустить в город. Администрация Рубцовска ищет новую организацию, которая займётся отловом бродячих животных. «Алиса» — единственная в городе могла этим заниматься.