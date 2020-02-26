В алтайском городе закроют скандальный приют и выпустят собак

В Рубцовске могу закрыть единственный приют для животных «Алиса». Поводом стало тяжелое финансовое положение и испорченная репутация. В городе говорят, что собаки в приюте голодные и больные. Им не обеспечивают должный уход.

Как сообщают «Вести-Алтай», волонтеры прекратили принимать новых «постояльцев». Животных, которые прибыли раньше, стараются раздать в хорошие руки.

Хозяйка скандального приюта, на который постоянно сыпятся жалобы, считает, что все это наговоры.

Марина Степанова,

соучредитель приюта «Алиса»:

Травля, в отношении нас происходит, мы уже за шесть лет от этого всего настолько устали морально и физически. Также у нас и материальные сложности, мы не можем такую ораву животных содержать. Пока больше склоняемся к закрытию. В ближайшее время будем этот вопрос решать.

В отношении руководства приюта сейчас расследуется уголовного дело по статье «жестокое обращение с животными». Заявление в полицию написал один из зооволонтеров.

В Рубцовске собаки напали на женщину. 14 февраля 2019 года. vrubcovske.ru

Есть и видеоролик в соцсетях с покалеченными собаками: у одной сломана лапа, у другой — порез на шее. Авторы ролика уверяют, что помощь животным в «Алисе» не оказывали. По словам Марины Степановой, эта информация не соответствует действительности.

Сейчас в приюте содержатся 150 собак. В случае закрытия, животных, которых волонтеры не смогут раздать, планируется стерилизовать и вновь выпустить в город. Администрация Рубцовска ищет новую организацию, которая займётся отловом бродячих животных. «Алиса» — единственная в городе могла этим заниматься.