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Жизнь

В Алтайском крае активизировались браконьеры

1 октября в Алтайском крае стартовал сезон охоты, а вместе с ним активизировались и браконьеры. Государству уже причинили ущерб на 800 тысяч рублей, сообщили в краевом минприроды.

Госохотнадзор.
Госохотнадзор.
altaipriroda.ru

За дни с начала сезона служба охотнадзора выявила три случая незаконного отстрела диких животных. Браконьеры незаконно застрелили двух косуль и одного лося. По всем фактам возбудили уголовные дела.

В ведомстве напоминают, что в 2019 году за незаконную добычу лося, причинив при этом особо крупный ущерб, браконьер может получить не только штраф, но и тюремный срок.

Когда и на кого можно охотиться в Алтайском крае

С 1 октября по 31 декабря в Алтайском крае можно охотиться на все половозрастные группы сибирской косули, лося и оленя. Охота на эти виды животных продлиться до 31 декабря.

С 1 октября по 28 февраля 2020 года разрешена охота на кабана, бобра (европейский, канадский), колонка, рысь, горностая, но при наличии всех документов.

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