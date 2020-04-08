В Алтайском крае активизировались мошенники, обещающие компенсации из-за Covid-19

В интернете активизировались мошенники, которые предлагают жителям Алтайского края получить выплаты, которые якобы причитаются россиянам в связи с пандемией коронавируса.

Гражданам предлагают ввести свой номер своего СНИЛС в специальном сервисе, а затем показывается сумма материальной помощи, на которую может претендовать человек.

Чтобы получить «кругленькую сумму», предлагается ввести номер банковской карты. Потом предлагается заплатить определенную комиссию для осуществления перевода.

Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю официально заявляет, что никаких выплат по СНИЛС не существует.

Официальную информацию о причитающихся выплатах по линии ПФР всегда можно получить на официальном сайта Фонда, в том числе через Личный кабинет, а также в официальных группах в социальных сетях регионального отделения.