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Жизнь

В Алтайском крае банду из трех человек будут судить за разбой и покушение на убийство

В Алтайском крае будут судить преступную группу из трех человек. Их обвиняют в кражах, разбое, поджоге, хищении оружия и боеприпасов, а также покушении на убийство, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд.
Суд.
Олег Богданов, altapress.ru

По данным следствия, в 2016 году 53-летний неоднократно судимый мужчина организовал банду. С декабря 2016 по июль 2018 года преступная группа из трех человек совершила больше 20 краж. Общий размер похищенного — более 4 млн рублей.

В мае 2018 года в Бийске во время кражи банду застигли на месте преступления. Один из участников преступной группы выстрелил в свидетеля, который получил тяжелое ранение головы, но смог скрыться.

Во время следствия обвиняемые сознались в большинстве эпизодов. Уголовное дело направлено в суд.

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