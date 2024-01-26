26 января
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Жизнь

В Алтайском крае бывшего пристава отправили в колонию за взяточничество

Бывший пристав обвиняется в получении взяток и мошенничестве. В настоящее время суд назначил ему срок в колонии.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Региональное управление СКР сообщает, что бывшего судебного пристава признали виновным в коррупции.

Сообщается, что судебный пристав ранее работал по Новоалтайску и Первомайскому району. В 2021 году мужчина предложил женщине в отношении которой было исполнительное производство, закрыть его за 60 тыс. рублей. Женщину это устроило и после взятки дело закрыли.

На этом получение взяток не закончилось, более того пристав привлек посредника-юриста через которого получил более 1 млн рублей взятками от 20 до 600 тыс. рублей.

Отдел собственной безопасности ГУ ФССП по Алтайскому краю при сопровождении оперативников ФСБ выявил преступление.

Суд приговорил обвиняемого к 3,5 годам колонии общего режима, запретил занимать госдолжности, а также лишил звания "старший лейтенант внутренней службы".

В настоящее время уголовное дело в отношении посредника-юриста еще рассматривается судом.

Ранее сообщалось, что в Барнауле осудили экс-прокурора Новосибирской области за взятку.

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