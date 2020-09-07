+62. В Алтайском крае более 40 человек находятся на ИВЛ из-за коронавируса

Большинство новых случаев выявили в Барнауле — 36, Новоалтайске — 8, Бийске — 5. В Благовещениском, Тальменском и Троицком районах — по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Славгород, Змеиногорский, Кытмановский, Павловский район, Рубцовский, Угловский районы — по одному заболевшему.
В тяжелом состоянии в больницах находится 124 человек, 42 подключены к аппаратам ИВЛ.
За сутки умерло три пациента. Всего с начала пандемии скончалось 366 человек.
Всего в крае инфицированных — 12 156, количество выписанных по выздоровлению — 10859 человек.