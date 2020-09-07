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Жизнь

+62. В Алтайском крае более 40 человек находятся на ИВЛ из-за коронавируса

За сутки в Алтайском крае выявили 62 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 7 сентября в оперативном штабе.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
unsplash.com

Большинство новых случаев выявили в Барнауле — 36, Новоалтайске — 8, Бийске — 5. В Благовещениском, Тальменском и Троицком районах — по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Славгород, Змеиногорский, Кытмановский, Павловский район, Рубцовский, Угловский районы — по одному заболевшему.

В тяжелом состоянии в больницах находится 124 человек, 42 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки умерло три пациента. Всего с начала пандемии скончалось 366 человек.

Всего в крае инфицированных — 12 156, количество выписанных по выздоровлению — 10859 человек.

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