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5 марта
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Жизнь

В Алтайском крае браконьер убил двух косуль

Алтайские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в браконьерстве, пишет ГУ МВД России по региону.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

По предварительным данным, в конце февраля в поле, расположенном в трех километрах от села Столбово Каменского района, житель Камня-на-Оби из зарегистрированного охотничьего ружья убил двух косуль.

Туши животных он разделал на мясо и забрал домой, где его и обнаружили полицейские. Сумма ущерба, причиненного государству, превысила 200 тысяч рублей.

Горожанина задержали, у него изъяли четыре охотничьих ружья, одно из которых незарегистрированное. Возбудили уголовное дело, мужчину оставили под подпиской о невыезде. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 2 лет.

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