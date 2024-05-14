В Алтайском крае будет временно ограничено движение

Трассы и время перекрытия:

с 10:10 до 11:30 на участке автодороги «н.п. Налобиха – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – 262 км а/д Р-256 «Чуйский тракт» (поворот на полевую дорогу в с. Кытманово)»;

с 17:05 до 19:00 на участке автодороги «н.п. Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – 257 км а/д Р-256 «Чуйский тракт» (поворот на полевую дорогу в с. Косиха)»;

с 17:05 до 19:00 на участке автодороги «н.п. Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Контошино»;