17 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Алтайском крае будут ловить охотников за новогодними елками

С приближением новогодних праздников в Алтайском крае усиливается охрана хвойных молодняков для защиты от незаконной рубки, сообщает минприроды региона.

Елочка зимой.
Елочка зимой.
pxhere.com.

По одной на каждое лесничество действует 31 мобильная группа. В состав формирований входят лесные инспекторы, полицейские и арендаторы участков.

Задачи рейда — объезд мест возможных рубок и патрулирование лесных троп. Ближе к Новому году у продавцов хвойных деревьев будут проверять документы.

Для патрулирования мест самовольных рубок, лесные инспекторы уже подготовили графики и маршруты. Также стационарные посты создаются в криминогенных лесничествах. Они будут работать круглосуточно.

В ведомстве отмечают, что ели вывозят из леса только арендаторы участков при проведении санитарных и прочих рубок. За рубку одного дерева для нарушителей предусмотрен штраф в 3−4 тыс. рублей.

Уголовная ответственность последует, если сумма ущерба превысит 5 тыс. рублей. Тогда черный лесорубу грозят срок до двух лет и штраф до 500 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что на Алтае будут судить мужчину за незаконную рубку сухостойных сосен.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость