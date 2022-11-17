В Алтайском крае будут ловить охотников за новогодними елками

С приближением новогодних праздников в Алтайском крае усиливается охрана хвойных молодняков для защиты от незаконной рубки, сообщает минприроды региона.

По одной на каждое лесничество действует 31 мобильная группа. В состав формирований входят лесные инспекторы, полицейские и арендаторы участков.

Задачи рейда — объезд мест возможных рубок и патрулирование лесных троп. Ближе к Новому году у продавцов хвойных деревьев будут проверять документы.

Для патрулирования мест самовольных рубок, лесные инспекторы уже подготовили графики и маршруты. Также стационарные посты создаются в криминогенных лесничествах. Они будут работать круглосуточно.

В ведомстве отмечают, что ели вывозят из леса только арендаторы участков при проведении санитарных и прочих рубок. За рубку одного дерева для нарушителей предусмотрен штраф в 3−4 тыс. рублей.

Уголовная ответственность последует, если сумма ущерба превысит 5 тыс. рублей. Тогда черный лесорубу грозят срок до двух лет и штраф до 500 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что на Алтае будут судить мужчину за незаконную рубку сухостойных сосен.