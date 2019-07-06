В Алтайском крае будут судить уклониста от армии

Житель Хабарского района предстанет перед судом по обвинению в уклонении от военной службы, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Славгородский межрайонный отделом СУ СК по Алтайскому краю направил в суд уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Хабарского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

По данным следствия, молодой человек был признан медицинской комиссией годным к прохождению военной службы. Но осенью 2018 года не явился военный комиссариат для получения повестки.

Молодого человека разыскали, он признал свою вину, объяснив свой поступок тем, что не хочет служить в армии.