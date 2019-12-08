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Жизнь

В Алтайском крае бухгалтер похитила почти 900 тысяч рублей

В Алтайском крае бухгалтера-кассира одного из государственных бюджетных учреждений обвиняют в хищении 890 тысяч рублей. Об этом сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

По данным следствия, бухгалтер в течение трех лет не полностью отдавала в кассу деньги за платные услуги, оказанные учреждением.

В ходе следствия она полностью признала свою вину и помогала расследованию.

Уголовное дело направлено в суд.

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