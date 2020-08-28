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Жизнь

+67. В Алтайском крае 100 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

За сутки в Алтайском крае выявили коронавирус у 67 человек. Об этом 28 августа сообщили в оперативном штабе.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

Больше всего новых случаев зафиксировали в Барнауле — 41 и Бийске — 8. В Белокурихае, Заринске, Рубцовске, Яровом, Павловском районе — по 2 заболевших, в Новоалтайске, Заринском, Первомайском, Смоленском, Тальменском, Тюменцевском, Тогульском и Хабарском районах — по 1 заболевшему.

В больницах края в тяжелом состоянии находятся 100 человек, 30 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего выздоровело 10 229 человек, из них за прошедшие сутки — 135 пациентов.

За весь период скончались 324 человека, за прошедшие сутки — 4 пациента.

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