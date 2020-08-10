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В Алтайском крае через две недели могут открыть кинотеатры, бассейны и театры

При благоприятной эпидемиологической обстановке в Алтайском крае через две недели могут открыть театры, кинотеатры и бассейны, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя управления Роспотребнадзора Ульяну Калинину.

Бассейн в парке "Арлекино"
Бассейн в парке "Арлекино"
barnaul.org

Второй этап наступил 7 августа, когда разрешили открыться спортивным объектам, заведениям общепита с соблюдением всех санитарных требований, паркам и другим организациям.

«Если говорить о кинотеатрах, театрах и бассейнах, <…> в течение 14 дней мы будем наблюдать за эпидситуацией, и если она позволит, будет принято решение об их открытии», — заявила Калинина.

Напомним, что на 8 августа губернатор Виктор Томенко утвердил документ о смягчении коронавирусных ограничений. Под полным запретом пока остаются массовые мероприятия.

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