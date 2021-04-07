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Жизнь

В Алтайском крае чиновники не выдержали безответственности арендаторов ларьков

Администрация Бийска расторгает договоры с арендаторами торговых павильонов на остановках из-за многочисленных жалоб горожан. Предприниматели вовремя не убирают мусор, превращая остановки в свалку.

Остановка в Бийске.
Остановка в Бийске.
instagram.com/admbiysk

Некоторые остановки убираются дорожными службами, но за теми, где есть торговые павильоны, должны следить арендаторы, напоминают в администрации наукограда.

«Например, вопросы возникли к арендатору места у остановочного павильона на остановке „Стахановская“, с ним договор встал под вопрос. На других объектах, по которым приходили сигналы, отработали городские службы, либо сами арендаторы. Это такие остановки, как Дом Книги, ТЦ „АБ“ и другие», — говорится в сообщении мэрии.

Чиновники потребовали от предпринимателей соблюдать условия договоров и следить за территорией.

«Иначе будут приняты меры!» — грозят в администрации.

Бийчане жалуются не только на грязные остановки, но и улицы, заваленные мусором. 21 марта в соцсети опубликовали фото переполненных контейнеров в районе Заречье.

Ранее барнаульцы пожаловались на свалку строительных отходов у «Леруа Мерлен». Этим уже заинтересовался эконадзор и прокуратура.

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