В Алтайском крае чиновники не выдержали безответственности арендаторов ларьков

Некоторые остановки убираются дорожными службами, но за теми, где есть торговые павильоны, должны следить арендаторы, напоминают в администрации наукограда.
«Например, вопросы возникли к арендатору места у остановочного павильона на остановке „Стахановская“, с ним договор встал под вопрос. На других объектах, по которым приходили сигналы, отработали городские службы, либо сами арендаторы. Это такие остановки, как Дом Книги, ТЦ „АБ“ и другие», — говорится в сообщении мэрии.
Чиновники потребовали от предпринимателей соблюдать условия договоров и следить за территорией.
«Иначе будут приняты меры!» — грозят в администрации.
Бийчане жалуются не только на грязные остановки, но и улицы, заваленные мусором. 21 марта в соцсети опубликовали фото переполненных контейнеров в районе Заречье.
Ранее барнаульцы пожаловались на свалку строительных отходов у «Леруа Мерлен». Этим уже заинтересовался эконадзор и прокуратура.