3 апреля
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Жизнь

В Алтайском крае число затопленных домов сократилось

Число подтопленных талыми водами домов в Алтайском крае сократилось до 194. Большая часть из них находится в Михайловском районе. Об этом сообщает ТАСС.

Село Михайловское с высоты птичьего полета.
Село Михайловское с высоты птичьего полета.
Екатерина Киссер / «Инцидент Барнаул»

Во время паводка в Алтайском крае подтопило 917 приусадебных участков, 194 дома в 45 населенных пунктах.

Большая часть затоплений пришлась на Михайловский район. Там подтоплено 138 жилых домов, 257 приусадебных участков в двух населенных пунктах.

На данный момент количество подтопленных территорий начинает снижаться.

В крае ведут постоянный мониторинг, в том числе с применением беспилотной авиации.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае талая вода пошла через трассу.

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