В Алтайском крае чудом спасли погибавшего маленького лосенка

Несчастный случай приключился в окрестностях села Усть-Алейка Калманского района. Малыш выходил к воде несколько дней подряд, звал мать, а в последние дни уже выбился из сил. Местный рыбак обратился к охотоведу. Вместе они нашли животное и перевезли в Барнаул.



Ветеринары организации помощи диким животным «Ноев ковчег» обследовали лосенка. У него обнаружили воспаление и множество травм. Так, один глаз малыша уже не спасти. За второй борются, но полностью вернуть зрение зверю уже не удастся.



Есть подозрение, что лосиха-мама была убита браконьерами.

Лось в барнаульском зоопарке зимой. Анна Зайкова

А оставшийся без нее лосенок нуждался в молоке. Травы, которую он щипал, не хватало. Когда его нашли, он уже лежал и даже не сопротивлялся, пишут «Вести Алтай».



На сегодняшний день состояние малыша стабильное, стал сам пить козье молоко, жевать веточки. По словам ветеринара организации Артема Кучера, лосенок остается под наблюдением, жить он будет на страусиной ферме под Барнаулом. Там для него уже подготовили вольер.