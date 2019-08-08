В Алтайском крае деревья-долгожители, обнаруженные в Касмалинском ленточном бору, будут под особой охраной холдинга «Алтайлес»

Чтобы установить точный возраст сосен, лесники применили специальный инструмент — возрастной бурав. Для исследования выбрали сосну с максимальным обхватом ствола — 3 метра 60 см высотой 31 метр. При подсчете годичных колец специалисты установили, что возраст сосны составляет 200−210 лет.

Предварительно можно сделать вывод, что таких деревьев на обследованном участке несколько. Все они отличаются внушительным обхватом ствола (хотя это не единственный показатель возраста), признаки стволовой гнили присутствуют как на поверхности ствола, так и внутри, репродуктивные свойства утрачены (нет шишек).

Валерий Савин,

директор по лесному хозяйству ЛХК «Алтайлес»:

Находка прямо свидетельствует о том, что в ленточных борах ведется бережное лесопользование, при котором сохраняются старовозрастные деревья. Считаю, что двухсотлетние деревья-долгожители нужно взять под особую охрану для их дальнейшего изучения.

Старовозрастные деревья в Алтайском крае. Источник: ЛХК «Алтайлес».

При этом специалисты обратили внимание на тот факт, что под пологом старых деревьев нет молодого подроста, который в будущем должен стать продуктивным лесом. «За такими участками нужно наблюдать. Природа сама покажет нам, что произойдет с лесом, где преобладают старые деревья. Наша задача — учесть все закономерности, чтобы в дальнейшем способствовать сохранению и приумножению ленточных боров», — подчеркнул Савин. — Участки c деревьями-долгожителями можно использовать для организации туристических троп. Думаю, что многим будет интересно прикоснуться к дереву с двухсотлетней историей, узнать факты о ленточных борах".

Отметим, что ранее лесоводы находили в ленточных борах несколько деревьев-долгожителей в возрасте до 170. Представители Русского географического общества, побывавшие в ленточных борах с экспедицией в июле, сделали предположение, что здесь растут сосны, чей возраст может достигать от 200 до 300 лет.

Михаил Тяпкин,

начальник кафедры теории и истории права и государства Барнаульского юридического института МВД РФ , доктор исторических наук , доцент , полковник полиции , автор книг о лесном хозяйстве , прокомментировал , что происходило в лесной отрасли Алтая двести лет назад , на момент , когда найденные деревья были в возрасте от 1 года до 10 лет: