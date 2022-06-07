В Алтайском крае 11 детей пострадали в ДТП за неделю

За прошедшую неделю в крае зарегистрировали 49 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 55 получили травмы, в том числе 11 детей.
«Статистика показывает, что в большинстве случаев травмы в ДТП получают пешеходы и пассажиры», — рассказали в ведомстве.
Пешеходам напомнили: переходите дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности.
Водителей попросили уступать дорогу пешеходам на переходах, а также использовать ремни безопасности и перевозить юных пассажиров только в специальных детских удерживающих устройствах.
Накануне в Рубцовске автомобиль сбил выбежавшую на дорогу девочку.