7 июня
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Жизнь

В Алтайском крае 11 детей пострадали в ДТП за неделю

Госавтоинспекция Алтайского края обращает внимание водителей и пешеходов на соблюдение правил безопасности на дороге.

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
altapress.ru

За прошедшую неделю в крае зарегистрировали 49 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 55 получили травмы, в том числе 11 детей.

«Статистика показывает, что в большинстве случаев травмы в ДТП получают пешеходы и пассажиры», — рассказали в ведомстве.

Пешеходам напомнили: переходите дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности.

Водителей попросили уступать дорогу пешеходам на переходах, а также использовать ремни безопасности и перевозить юных пассажиров только в специальных детских удерживающих устройствах.

Накануне в Рубцовске автомобиль сбил выбежавшую на дорогу девочку.

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