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Жизнь

В Алтайском крае действует скидка на проезд в электричках

С 12 по 31 марта 2019 года компания «Алтай-Пригород» предоставит пассажирам скидку 10% на проезд «туда-обратно» в электропоездах и пригородных поездах. Об этом сообщил сайт компании.

В Алтайском крае запустили две новые эко-электрички с туалетами и кондиционерами
В Алтайском крае запустили две новые эко-электрички с туалетами и кондиционерами
altapress.ru

В скорых пригородных поездах «Калина красная», «Восток» сообщением Барнаул — Бийск и «Просторы Алтая» сообщением Барнаул — Рубцовск скидка распространяется на все виды билетов в вагоны всех классов. Так, например, стоимость проезда до Бийска в вагоне 2 класса с учетом скидки составит 250 рублей вместо 280 рублей. Проезд от Барнаула до Рубцовска в вагоне 2 класса составит 471 рубль вместо 523 рублей.

Аналогичная скидка будет действовать и при покупке полных и детских билетов «туда-обратно» без указания мест в электропоездах и пригородных поездах. Например, стоимость билета «туда-обратно» от Барнаула до Заринска составит 216 рублей вместо 240 рублей. Напоминаем, что билет «туда-обратно» действителен в течение 4 календарных суток.

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