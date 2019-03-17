В Алтайском крае действует скидка на проезд в электричках

В скорых пригородных поездах «Калина красная», «Восток» сообщением Барнаул — Бийск и «Просторы Алтая» сообщением Барнаул — Рубцовск скидка распространяется на все виды билетов в вагоны всех классов. Так, например, стоимость проезда до Бийска в вагоне 2 класса с учетом скидки составит 250 рублей вместо 280 рублей. Проезд от Барнаула до Рубцовска в вагоне 2 класса составит 471 рубль вместо 523 рублей.
Аналогичная скидка будет действовать и при покупке полных и детских билетов «туда-обратно» без указания мест в электропоездах и пригородных поездах. Например, стоимость билета «туда-обратно» от Барнаула до Заринска составит 216 рублей вместо 240 рублей. Напоминаем, что билет «туда-обратно» действителен в течение 4 календарных суток.