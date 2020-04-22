В Алтайском крае для паникующих из-за Covid-19 заработал консультационный центр

В Алтайском крае заработал врачебный дистанционно-консультативный центр по вопросам инфекционной заболеваемости, заявили в региональном министерстве здравоохранения. Там все желающие смогут получить информацию обо всем, что касается инфекционных болезней, в том числе и коронавирусных.

Центр создали на базе Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом. В минздраве заметили, что жители края стали активно задавать вопросы о том как себя вести, чтобы не заразиться, как влияет инфекция на организм, можно ли заболеть повторно и многие другие.

Кто будет отвечать на вопросы

В центре на все вопросы ответят врачи-инфекционисты. В режиме онлайн жителей края будут консультировать десять врачей Центра СПИД.

Когда можно обратиться в центр

Ежедневно в рабочее время с 9:00 до 16:00.

Как это сделать

Пообщаться с доктором можно будет как в виде чата, так и в форме видеочата.

За консультацией в Центр жители края могут обратиться на электронный сайт по ссылке, вход через Госуслуги.

Также задать свои вопросы инфекционистам можно по многоканальному телефону 8−800−250−2437.

Что можно спросить

Специалисты готовы рассказать о правилах поведения граждан, прибывших из-за рубежа, о профилактических мероприятиях, о правилах исследования на коронавирус и другие вопросы.

Врачи центра, оценив симптомы заболевания, смогут рекомендовать пациенту вызвать бригаду скорой помощи или обратиться в поликлинику.

Кроме того, проконсультироваться у врача-инфекциониста дистанционно могут и больные с ВИЧ-инфекцией, которым специалисты центра дадут рекомендации по поведению, проведут контроль самочувствия, оценят потребность в лекарственных препаратах.