В Алтайском крае для паникующих из-за Covid-19 заработал консультационный центр

Центр создали на базе Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом. В минздраве заметили, что жители края стали активно задавать вопросы о том как себя вести, чтобы не заразиться, как влияет инфекция на организм, можно ли заболеть повторно и многие другие.
Кто будет отвечать на вопросы
В центре на все вопросы ответят врачи-инфекционисты. В режиме онлайн жителей края будут консультировать десять врачей Центра СПИД.
Когда можно обратиться в центр
Ежедневно в рабочее время с 9:00 до 16:00.
Как это сделать
Пообщаться с доктором можно будет как в виде чата, так и в форме видеочата.
За консультацией в Центр жители края могут обратиться на электронный сайт по ссылке, вход через Госуслуги.
Также задать свои вопросы инфекционистам можно по многоканальному телефону 8−800−250−2437.
Что можно спросить
Специалисты готовы рассказать о правилах поведения граждан, прибывших из-за рубежа, о профилактических мероприятиях, о правилах исследования на коронавирус и другие вопросы.
Врачи центра, оценив симптомы заболевания, смогут рекомендовать пациенту вызвать бригаду скорой помощи или обратиться в поликлинику.
Кроме того, проконсультироваться у врача-инфекциониста дистанционно могут и больные с ВИЧ-инфекцией, которым специалисты центра дадут рекомендации по поведению, проведут контроль самочувствия, оценят потребность в лекарственных препаратах.