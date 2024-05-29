В Алтайском крае до конца 2024 года расширят 17 км Чуйского тракта

Расширение Чуйского тракта обеспечит необходимую пропускную способность в туристический сезон, когда интенсивность транспорта превышает 20 тысяч автомобилей в сутки, а также повысит уровень безопасности проезда и сократит время в пути. Эти работы ведутся в том числе за счет средств, поступающих от госсистемы «Платон» — крупного источника пополнения Федерального дорожного фонда.

Сейчас капитальный ремонт идет на трех участках федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Косихинском районе Алтайского края, общая протяженность которых составляет 24 км. Дорожники расширяют проезжую часть до четырех полос движения, устанавливают разделительное барьерное ограждение, чтобы предотвратить выезд транспорта на встречную полосу, устраивают переходно-скоростные полосы и приводят в соответствие нормативам примыкания.

В соответствии с календарными графиками ввести в строй первый и третий объекты общей протяженностью 17 км предстоит в ноябре, однако подрядные организации планируют завершить работы досрочно. Сегодня на трех участках задействовано около 80 единиц техники и 120 специалистов.

На данный момент Чуйский тракт соответствует нормативным требованиям на основной протяженности, в крае этот показатель превышает 85%, но не справляется с пропуском ежегодно увеличивающегося транспортного потока, особенно в туристический сезон. Два года назад Чуйский тракт отмечал свой столетний юбилей. Росавтодор к этой знаменательной дате отремонтировал около 100 км его протяженности.

Госсистема «Платон» обеспечила дополнительное финансирование строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений, а также сбор фактической статистики и роста «прозрачности» рынка грузоперевозок. Сегодня к ней подключились более 838 тысяч перевозчиков и компаний — владельцев 1,8 миллионов грузовиков. Абсолютное большинство сибирских предпринимателей и логистических компаний, работающих на федеральных трассах, зарегистрировались в системе, рассказал руководитель Сибирского филиала компании-оператора «Платона» РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС) Денис Крылов. Лидеры по регистрации - Красноярский край (24 тыс. грузовиков) и Новосибирская область (22 тыс.), Иркутская область (19 тыс.), Алтайский край (17 тыс.) и Омская область (14 тыс.).

«Платон» не только восстанавливает мосты и дороги, но и собирает огромные объемы данных для эффективного управления отраслью — от планирования ремонта дорог до анализа экономической активности в сложные времена. В условиях экономической нестабильности особенно важно поддерживать законопослушных перевозчиков, заинтересованных в развитии логистики, и обеспечивать прозрачность рынка. Рейтинг «Надежный перевозчик России» был создан два года назад с целью награждения лучших компаний в отрасли и стимулирования использования электронного документооборота. Победители отметили, что такие рейтинги на основе объективных данных способствуют созданию здоровой конкурентной среды и помогают определить надежные транспортные компании.

В этом году число номинаций было расширено. В частности, появилась номинация «Самый цифровой». В данной категории были отмечены перевозчики, одними из первых решившие перейти на транспортный ЭДО и лидирующие по количеству документов, оформленных через государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). В их числе – Х5, ПЭК, «Деловые линии», ИП «Калачев Дмитрий Валентинович» и компания «Ройал Транс».

Электронный документооборота на транспорте — системообразующий проект для Министерства транспорта, для грузовой логистики. Без него невозможна цифровизация всей отрасли, он является ее основой. Это не только избавление от огромного объема бумажных документов, но и упрощение документооборота и взаимодействия с контрольными органами, ускорение расчетов с контрагентами. Те компании, которые сегодня победили в этой номинации, в числе первых стали использовать ГИС ЭПД несмотря на то, что пока что это не является обязательным. Мы очень ценим вклад этих компаний — они ведут за собой рынок, на своем примере демонстрируя преимущества цифровизации, — прокомментировал заместитель министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Баканов.

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