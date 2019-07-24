В Алтайском крае выразительно подсветят дом известного купца

Городской особняк Васеневых в Бийске получит архитектурную подсветку, рассказали в Алтаохранкультуре. Здание подсветят особыми светодиодными светильниками со сложной оптической системой, фокусирующей свет под разными углами.

Силуэт здания сделают более заметным, подчеркнется его индивидуальность, отметили в ведомстве. Помимо решения эстетических задач, это поможет дополнительно осветить исторический центр Бийска.

Проект архитектурной подсветки Дома Васеневых ukn22.ru

Установят освещение к сентябрю.

«Дом Васеневых» — объект культурного наследия регионального значения.

Чем известен «Дом Васеневых»?

Бийск , 1917. Большая улица. Дом купца Васенева. etoretro.ru

Особняк расположен на углу переулка Гилева и улицы Советской. Его построил известный купец и путешественник Алексей Васенев для своей семьи. Большое здание из красного кирпича с высоким цокольным этажом возведёно в 1900 году.

Двухэтажное здание напоминающее крепость, было выстроено в модном тогда псевдорусском стиле. Схожесть с Кремлем подтверждается кирпичом красного цвета, выделенными рельефом окнами, массой декоративных надстроек на крыше и роскошной многоугольной башней со шпилем на углу.

В начале ХХ века имя Алексея Васенова было широко известно среди русских путешественников и стояло в одном ряду с такими исследователями Северной Монголии как Потанин, Певцов, Клеменец и другие. Он не только организовывал и финансировал научные экспедиции, но и сам, во главе караванов, прошел тысячи километров по дорогам Китая и Монголии.