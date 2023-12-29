В Алтайском крае дорожники в праздники будут работать круглосуточно

"Катунь 24" сообщает, что также заготовили противогололедные материалы.
Также отмечается, что будет вестись дистанционный мониторинг дорожной обстановки. Этим будут заниматься 35 видеокамер, 12 метеостанций и 15 комплексов весогабаритного контроля.
Диспетчерские службы будут работать круглосуточно, туда оперативно поступает информация о состоянии проезда.
При возникновении ЧС на дорогах можно воспользоваться номерами телефонов:
— дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
— дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
— дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;
— дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86;
— экстренная служба: 101, 112.
Ранее мы сообщали, что в столице Алтайского края очищают улицы после снегопада.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал