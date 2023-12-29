30 декабря
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Алтайском крае дорожники в праздники будут работать круглосуточно

В случае ухудшения погодных условий количество дорожной техники увеличится, в настоящее время на улицах работают порядка 150 единиц техники.

Дорожная техника.
Дорожная техника.
Фото: Антон Федотов.

"Катунь 24" сообщает, что также заготовили противогололедные материалы.

Также отмечается, что будет вестись дистанционный мониторинг дорожной обстановки. Этим будут заниматься 35 видеокамер, 12 метеостанций и 15 комплексов весогабаритного контроля.

Диспетчерские службы будут работать круглосуточно, туда оперативно поступает информация о состоянии проезда.

При возникновении ЧС на дорогах можно воспользоваться номерами телефонов:

— дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
— дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
— дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;
— дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86;
— экстренная служба: 101, 112.

Ранее мы сообщали, что в столице Алтайского края очищают улицы после снегопада.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость