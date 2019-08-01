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Жизнь

В Алтайском крае две женщины заплатили мошеннику «за кредит» 185 тысяч рублей

В Немецком национальном районе у двух женщин похитили 185 тысяч рублей под предлогом расходов на оформление кредита, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Деньги.
Деньги.
СС0

Жертвами мошенников стали жительницы села Дегтярка 1965 и 1958 годов рождения. Женщины, по их словам, решили взять кредит на 150 тысяч рублей и подали заявки в несколько интернет-банков.

В этот же день позвонил мужчина. Он представился менеджером и сообщил, что заявка на займ одобрена. Неизвестный попросил перевести ему деньги для открытия специальных счетов и на другие расходы, необходимые для оформления договора. В течение двух недель женщины перевели ему 185 тысяч рублей.

Все эти деньги «менеджер» обещал вернуть вместе с кредитом. Не получив в срок ни обещанный кредит, ни деньги, женщины обратились в полицию. Проводится проверка.

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