В Алтайском крае электрик ответит перед судом за смерть мальчика от удара током

По версии следствия обвиняемый должен был следить за техническим состоянием и безопасностью для окружающих подстанции, работающей под большим напряжением в селе Заводском Троицкого района Алтайского края. Но он не повесил предупредительные знаки, а главное — не проследил за тем, чтобы дверь к электроустановке была закрыта.
В итоге, в июне уходящего года туда беспрепятственно зашел девятилетний мальчик и прикоснулся к приборам, находящимся под высоким напряжением. От сильного удара током ребенок погиб.
Дальнейшую судьбу инженера-электрика будет рассматривать в Троицкий районный суд.