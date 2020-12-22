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Жизнь

В Алтайском крае электрик ответит перед судом за смерть мальчика от удара током

Обвинительное заключение для инженера-электрика компании «Вектор» утверждено краевой прокуратурой. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ), об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Электрик.
Электрик.
pixabay.com.

По версии следствия обвиняемый должен был следить за техническим состоянием и безопасностью для окружающих подстанции, работающей под большим напряжением в селе Заводском Троицкого района Алтайского края. Но он не повесил предупредительные знаки, а главное — не проследил за тем, чтобы дверь к электроустановке была закрыта.

Электричество.
Электричество.
СС0

В итоге, в июне уходящего года туда беспрепятственно зашел девятилетний мальчик и прикоснулся к приборам, находящимся под высоким напряжением. От сильного удара током ребенок погиб.

Дальнейшую судьбу инженера-электрика будет рассматривать в Троицкий районный суд.

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