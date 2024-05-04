4 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Алтайском крае глава одного из районов решил сократить 18 воспитателей

Глава Залесовского района Пластеев Александр Валерьевич своенравно решил сократить 18 воспитателей. Жители обеспокоены. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Александр Пластеев аргументирует это тем, что денег на выплаты заработной платы не останется.

По словам местных жителей, не так давно уже было сокращение заработных плат. Также же они задаются вопросом: поступает ли глава округа законно?

Также в своем Telegram-канале Пластеев пишет, что средняя заработная плата составляет 36 тыс. рублей. Однако местные заявили, что таких денег воспитатели никогда не получали.

С их слов, на данный момент заработная плата составляет 23-25 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Бийске средняя зарплата вырастет почти до 50 тыс. рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость