В Алтайском крае готовятся к горячему сезону природных пожаров

1 апреля в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В горячий сезон спасатели вновь создадут штаб и заставят собственников участков приводить их в порядок.

С докладом о подготовке населенных пунктов к пожароопасному периоду и готовности сил и средств к действиям по их защите выступил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрей Нейман.

Он напомнил, что в 2019 году в целях своевременного пресечения фактов нарушений требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима дважды (с 8 по 12 мая и с 10 по 17 октября) функционировал оперативный штаб, состоящий из представителей МЧС, МВД, Минприроды Алтайского края, сельхознадзора и природнадзора. Эта практика, по словам Андрея Неймана, будет продолжена в этом году.

«Для защиты населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров и чрезвычайных ситуаций предусмотрена группировка сил и средств. Ежесуточно на боевое дежурство заступает более одной тысячи человек от пожарно-спасательных подразделений, около 500 единиц техники», — отметил Андрей Нейман.

Также отдельно обсуждался вопрос безопасности садовых участков, нерадивые собственники которых сами порой провоцируют пожары. Слова главного спасателя края цитирует офсайт региона.

Александр Макаров , руководитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.