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1 апреля
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Жизнь

В Алтайском крае готовятся к горячему сезону природных пожаров

1 апреля в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В горячий сезон спасатели вновь создадут штаб и заставят собственников участков приводить их в порядок.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0

С докладом о подготовке населенных пунктов к пожароопасному периоду и готовности сил и средств к действиям по их защите выступил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрей Нейман.

Он напомнил, что в 2019 году в целях своевременного пресечения фактов нарушений требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима дважды (с 8 по 12 мая и с 10 по 17 октября) функционировал оперативный штаб, состоящий из представителей МЧС, МВД, Минприроды Алтайского края, сельхознадзора и природнадзора. Эта практика, по словам Андрея Неймана, будет продолжена в этом году.

«Для защиты населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров и чрезвычайных ситуаций предусмотрена группировка сил и средств. Ежесуточно на боевое дежурство заступает более одной тысячи человек от пожарно-спасательных подразделений, около 500 единиц техники», — отметил Андрей Нейман.

Также отдельно обсуждался вопрос безопасности садовых участков, нерадивые собственники которых сами порой провоцируют пожары. Слова главного спасателя края цитирует офсайт региона.

Александр Макаров, руководитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Александр Макаров, руководитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

«Практически в каждом садоводстве или населенном пункте есть хозяева, которые не убирают свой участок, не готовят его к пожароопасному сезону. В итоге из-за таких нерадивых собственников от огня часто страдают близлежащие дома. При проверке населенных пунктов необходимо рассматривать данный вопрос на комиссиях с вынесением мер административного воздействия в отношении нарушителей. У органов местного самоуправления такие полномочия есть», — подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

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