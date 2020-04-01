В Алтайском крае готовятся к горячему сезону природных пожаров

С докладом о подготовке населенных пунктов к пожароопасному периоду и готовности сил и средств к действиям по их защите выступил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрей Нейман.
Он напомнил, что в 2019 году в целях своевременного пресечения фактов нарушений требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима дважды (с 8 по 12 мая и с 10 по 17 октября) функционировал оперативный штаб, состоящий из представителей МЧС, МВД, Минприроды Алтайского края, сельхознадзора и природнадзора. Эта практика, по словам Андрея Неймана, будет продолжена в этом году.
«Для защиты населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров и чрезвычайных ситуаций предусмотрена группировка сил и средств. Ежесуточно на боевое дежурство заступает более одной тысячи человек от пожарно-спасательных подразделений, около 500 единиц техники», — отметил Андрей Нейман.
Также отдельно обсуждался вопрос безопасности садовых участков, нерадивые собственники которых сами порой провоцируют пожары. Слова главного спасателя края цитирует офсайт региона.
«Практически в каждом садоводстве или населенном пункте есть хозяева, которые не убирают свой участок, не готовят его к пожароопасному сезону. В итоге из-за таких нерадивых собственников от огня часто страдают близлежащие дома. При проверке населенных пунктов необходимо рассматривать данный вопрос на комиссиях с вынесением мер административного воздействия в отношении нарушителей. У органов местного самоуправления такие полномочия есть», — подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.