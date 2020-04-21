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Жизнь

В Алтайском крае губернатор поручил чиновникам поделиться лайфхаками со школьниками

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил краевым чиновникам провести онлайн-уроки для школьников и поделиться с ними своими лайфхаками, сообщила пресс-служба правительства региона.

Дети. Карантин.
Дети. Карантин.
CC0

Добро на общение с молодежью уже дали депутат Госдумы Наталья Кувшинова и представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань.

Также свои секреты раскроют руководители краевых ведомств: министр финансов Данил Ситников, министр образования и науки Максим Костенко, министр культуры Елена Безрукова, министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов и начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерина Четошникова.

В онлайн-мероприятие активно включатся и сотрудники регионального минобра, два заместителя министра которого, Галина Синицына и Лариса Терновая, становились победителями конкурса «Учитель года Алтая».

Сюжеты с первыми лицами края запишут на этой неделе.

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