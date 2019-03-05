В Алтайском крае идет активная фаза строительства поселка для сотрудников деревообрабатывающего комбината

В с. Павловск Павловского района заканчивается возведение второго этажа двенадцатиквартирного дома, идет монтаж стропильно-балочной системы. В доме предусмотрено три вида планировок: однокомнатные площадью 44 м2, двухкомнатные — 54 и 55, 5 м2.

В квартирах большие портальные окна (от пола до потолка), балкон либо терраса, совмещенная кухня-гостиная, высокие потолки и просторные санузлы. В качестве материала для стен используется клееный брус, собственное производство которого находится в с. Топчиха Топчихинского района.

Всего проект включает 24 дома, в том числе 2 многоквартирных, 6 таунхаусов, дома по индивидуальным проектам площадью 100−200 м2, детскую игровую площадку, зоны для отдыха и спорта. Проживать в поселке будут сотрудники Павловского ДОКа. Преимущество при заселении — у специалистов, которые переедут в Алтайский край из других регионов на постоянное место жительства. Ожидается, что на строительство нового поселка компания «Алтайлес» потратит порядка 100 млн рублей собственных средств.

Возведение двенадцатиквартирного дома. Фото и видео пресс-службы ЛХК «Алтайлес» Возведение двенадцатиквартирного дома. Фото и видео пресс-службы ЛХК «Алтайлес»

Напомним, в Алтайском крае завершается строительство Павловского ДОКа. 1 марта состоялся запуск энергетического центра: розжиг камеры сгорания твердого топлива. В течение первых дней марта будет производиться сушка обмуровки котла энергетического центра, настройка системы автоматики, холодный запуск отдельных узлов и механизмов, производство первого пара и запуск в горячем режиме системы размола щепы. К концу недели ожидается выпуск первого волокна, прокрутка конвейерных систем со щепой. Выпуск первой плиты запланирован на конец марта.

Справка

В Алтайском крае готовится к запуску новый промышленный объект — Павловский ДОК. На комбинате будут работать 191 человек. ДОК полностью автоматизирован и соответствует критериям индустрии 4.0. Комбинат будет работать круглосуточно, 330 дней в году. Основная продукция — плиты МДФ. Сырье — щепа, опилки, низкосортная древесина.