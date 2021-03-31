В Алтайском крае идут крупнейшие за последние годы учения военных. Дороги вновь перекроют

В Алтайском крае стартовали масштабные учения Ракетных войск стратегического назначения. Участвуют более 3 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники. Таких учений не было уже несколько лет.

Отрабатывается вывод ракетных комплексов «Ярс» на маршруты, смена полевых позиций, организация маскировки и так далее, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Также военные показали выдвижение колонны «Ярс» на боевое патрулирование:

Госавтоинспекция Алтайского края предупредила, что 1 апреля дороги из-за движения военной техники перекроют:

с 16:40 до 19:40 на участке автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в районе н.п. Озерки и от границы Косихинского и Первомайского районов до подъезда к н.п. Косиха.

31 марта дороги тоже закроют на тех же участках с 19:40 до 22:40.