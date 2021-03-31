Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 марта -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Алтайском крае идут крупнейшие за последние годы учения военных. Дороги вновь перекроют

В Алтайском крае стартовали масштабные учения Ракетных войск стратегического назначения. Участвуют более 3 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники. Таких учений не было уже несколько лет.

ПГРК «Ярс».
ПГРК «Ярс».
Скриншот видео Минобороны РФ

Отрабатывается вывод ракетных комплексов «Ярс» на маршруты, смена полевых позиций, организация маскировки и так далее, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Также военные показали выдвижение колонны «Ярс» на боевое патрулирование:

Госавтоинспекция Алтайского края предупредила, что 1 апреля дороги из-за движения военной техники перекроют:

с 16:40 до 19:40 на участке автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в районе н.п. Озерки и от границы Косихинского и Первомайского районов до подъезда к н.п. Косиха.

31 марта дороги тоже закроют на тех же участках с 19:40 до 22:40.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость