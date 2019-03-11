В Алтайском крае ищут заблудившуюся в лесу девушку

Девушка звонила по номеру экстренных служб и рассказала, что шла в Аллак со станции Плотинной и заблудилась. Пропавшая выходила на связь каждые полчаса до 4 утра, однако после этого звонки прекратились. Во время одного из разговоров девушка сообщила спасателям, что развела костер, но при облете местности квадрокоптером его следов не обнаружили
В ночь с 9 на 10 марта участники поисков обследовали обширную территорию от станции Плотинная до Мысков. Они регулярно подавали звуковые сигналы, включали сирены и проблесковые маячки, фары, но результата это не дало.
Поиски пропавшей продолжаются. Практически весь личный состав полиции работает в селах и окрестностях правобережья. Приметы пропавшей:
- рост 160−170 сантиметров,
- плотного телосложения,
- волосы темные, длинные,
- глаза карие.
Всем, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить в полицию по телефону 02 (с мобильного — 102).