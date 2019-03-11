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Жизнь

В Алтайском крае ищут заблудившуюся в лесу девушку

В Каменском районе в лесу в окрестностях станции Плотинной 9 марта пропала Анастасия Метелева. Ее ищут полицейские, спасатели и волонтеры, пишут «Каменские известия».

Поиски пропавшей.
Поиски пропавшей.
izvestiy-kamen.ru, "Каменские известия".

Девушка звонила по номеру экстренных служб и рассказала, что шла в Аллак со станции Плотинной и заблудилась. Пропавшая выходила на связь каждые полчаса до 4 утра, однако после этого звонки прекратились. Во время одного из разговоров девушка сообщила спасателям, что развела костер, но при облете местности квадрокоптером его следов не обнаружили

В ночь с 9 на 10 марта участники поисков обследовали обширную территорию от станции Плотинная до Мысков. Они регулярно подавали звуковые сигналы, включали сирены и проблесковые маячки, фары, но результата это не дало.

Пропала Анастасия Метелева.
Пропала Анастасия Метелева.
izvestiy-kamen.ru, «Каменские известия».

Поиски пропавшей продолжаются. Практически весь личный состав полиции работает в селах и окрестностях правобережья. Приметы пропавшей:

  • рост 160−170 сантиметров,
  • плотного телосложения,
  • волосы темные, длинные,
  • глаза карие.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить в полицию по телефону 02 (с мобильного — 102).

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