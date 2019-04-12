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Жизнь

В Алтайском крае испортится погода и похолодает

В Алтайском крае в понедельник, 15 апреля, ухудшится погода. В регионе прогнозируют дождь и мокрый снег, сообщает алтайский ЦГМС.

Снег и дождь.
Снег и дождь.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 13 апреля

ночью:

  • -1…+4 градуса, местами до -6 градусов,
  • без осадков,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с.

днем:

  • +17…+22 градусов, в северных и восточных районах +12…+17 градусов,
  • без осадков
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с, в северных районах порывы до 14 м/с.

Погода в Алтайском крае 14 апреля

ночью:

  • +1…+6 градусов,
  • без осадков,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

днем:

  • +16…+21 градус, местами в северных районах +11…+16 градусов,
  • в отдельных районах дождь, местами по югу гроза,
  • ветер юго-западный, 5−10м/с, местами порывы до 15−20 м/с.

Погода в Алтайском крае 15 апреля

ночью:

  • -1…+4 градуса,
  • на большей части территории дождь и мокрый снег, местами в северных районах гололедные явления, местами по югу гроза,
  • ветер северо-восточный, 5−10 м/с, местами порывы до 13−18 м/с.

днем:

  • +3…+8 градусов, местами в южных районах +13,+18 градусов,
  • на большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, местами в северных районах гололедные явления, местами по югу гроза,
  • ветер северо-восточный, 5−10 м/с, местами порывы до 13−18 м/с.

Погода в Барнауле

днем 13 апреля:

  • +17…+19 градусов,

днем 14 апреля:

  • +13…+15 градусов,

днем 15 апреля:

  • +4…+6 градусов.
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