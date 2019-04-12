В Алтайском крае испортится погода и похолодает

Погода в Алтайском крае 13 апреля
ночью:
- -1…+4 градуса, местами до -6 градусов,
- без осадков,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с.
днем:
- +17…+22 градусов, в северных и восточных районах +12…+17 градусов,
- без осадков
- ветер юго-западный, 3−8 м/с, в северных районах порывы до 14 м/с.
Погода в Алтайском крае 14 апреля
ночью:
- +1…+6 градусов,
- без осадков,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
днем:
- +16…+21 градус, местами в северных районах +11…+16 градусов,
- в отдельных районах дождь, местами по югу гроза,
- ветер юго-западный, 5−10м/с, местами порывы до 15−20 м/с.
Погода в Алтайском крае 15 апреля
ночью:
- -1…+4 градуса,
- на большей части территории дождь и мокрый снег, местами в северных районах гололедные явления, местами по югу гроза,
- ветер северо-восточный, 5−10 м/с, местами порывы до 13−18 м/с.
днем:
- +3…+8 градусов, местами в южных районах +13,+18 градусов,
- на большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, местами в северных районах гололедные явления, местами по югу гроза,
- ветер северо-восточный, 5−10 м/с, местами порывы до 13−18 м/с.
Погода в Барнауле
днем 13 апреля:
- +17…+19 градусов,
днем 14 апреля:
- +13…+15 градусов,
днем 15 апреля:
- +4…+6 градусов.