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Жизнь

В Алтайском крае 10 июня наконец-то наступит по-настоящему летняя погода

Синоптики прогнозируют на 10 июня стабилизацию погоды в регионе. Дожди начнут постепенно уходить, а солнечные лучи вновь согреют землю.

Солнце. Лето.
Солнце. Лето.
СС0

В ночь с 9 на 10 июня температура воздуха составит + 13 + 15 градусов.

Днем столбик термометра поднимется до + 21 + 24 градусов.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждают, что в период с 10 по 15 июня в регионе прогнозируется высокая поджароопасность.

В связи с этим спасатели обращаются к жителям региона с тремя просьбами:

  • не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, окурки;
  • не выжигайте сухую траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;
  • очистите от сухой травы и мусора приусадебные и дачные участки, не сжигайте сухую траву, листья и мусор, собрав его, упакуйте в мешки и сложите их в специально отведенных местах для дальнейшей утилизации.
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