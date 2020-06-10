В Алтайском крае 10 июня наконец-то наступит по-настоящему летняя погода

В ночь с 9 на 10 июня температура воздуха составит + 13 + 15 градусов.
Днем столбик термометра поднимется до + 21 + 24 градусов.
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждают, что в период с 10 по 15 июня в регионе прогнозируется высокая поджароопасность.
В связи с этим спасатели обращаются к жителям региона с тремя просьбами:
- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, окурки;
- не выжигайте сухую траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;
- очистите от сухой травы и мусора приусадебные и дачные участки, не сжигайте сухую траву, листья и мусор, собрав его, упакуйте в мешки и сложите их в специально отведенных местах для дальнейшей утилизации.