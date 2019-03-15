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Жизнь

В Алтайском крае из-за грубых нарушений закрыли свиноводческое хозяйство

Алтайское свиноводческое хозяйство «Алекс» временно закрыли из-за грубых нарушений ветеринарно-санитарных правил сбора и утилизации биологических отходов, сообщает управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Свиньи.
Свиньи.
СС0

Специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора алтайского управления Россельхознадзора в ноябре 2018 года при проверке свиноводческого хозяйства «Алекс», которое находится в селе Александровка Немецкого национального района Алтайского края, выявили нарушения в части несоответствия ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Эти нарушения представляют угрозу жизни или здоровью животных, могут привести к возникновению инфекционных болезней. Известно, что в хозяйстве содержатся 600 свиней.

После выявления нарушений возбудили административное дело, хозяйству выдали предписание об устранении нарушений. Протокол и материалы дела направили в суд.

Согласно постановлению районного суда, предприятие «Алекс» признали виновным в совершении административного правонарушения. Предприятию назначили наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток. Постановление начало действовать 19 февраля 2019 года.

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