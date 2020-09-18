В Алтайском крае из-за кредитов больница не может купить лекарства

Угловская центральная районная больница накопила 40 млн рублей кредиторской задолженности. Из-за этого учреждение не может позволить купить необходимые лекарства и расходный материал.

6 млн рублей — это текущий долг, большая часть которого уйдет, рассказал председатель Угловского райсовета депутатов, член комиссии совета по здравоохранению и науке Василий Безруков.

«Но какая-то часть, конечно, прибавится к сумме основной задолженности — 34 млн. Закредитованная больница не может развиваться, она просто ведет борьбу за выживание», — заявил он на заседании президиума совета по взаимодействию АКЗС с представительными органами муниципальных образований.

Чтобы решить эту проблему, Безруков предложил повысить подушевой тариф обязательного медицинского страхования, учесть в нем транспортную удаленность от Барнаула и территориальную протяженность района.

В 2020 году для Угловского района коэффициент увеличили, и задолженность начала снижаться.

Председатель АКЗС Александр Романенко отметил, что краевое Заксобрание, министерство здравоохранения края и в целом правительство региона не устраивают тарифы, по которым определяется федеральная помощь региону при формировании территориальной программы.

Кошелек , долги. СС0

«Край не виноват, что имеет достаточно равномерное расселение на всей территории и большое количество лечебных учреждений. Пока мы вынуждены работать в тех условиях, которые имеем», — добавил он.

Глава минздрава Дмитрий Попов согласился, что в Угловском районе установлен самый высокий тариф в Алтайском крае на подушевое финансирование. Основную проблему он видит в состоянии инфраструктуры, которая формировалась в советские годы и была рассчитана на большую плотность населения, которая уменьшилась в разы, а структура медучреждений осталась.