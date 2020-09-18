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18 сентября 14°C
Жизнь

В Алтайском крае из-за кредитов больница не может купить лекарства

Угловская центральная районная больница накопила 40 млн рублей кредиторской задолженности. Из-за этого учреждение не может позволить купить необходимые лекарства и расходный материал.

Лекарства.
Лекарства.
СС0

6 млн рублей — это текущий долг, большая часть которого уйдет, рассказал председатель Угловского райсовета депутатов, член комиссии совета по здравоохранению и науке Василий Безруков.

«Но какая-то часть, конечно, прибавится к сумме основной задолженности — 34 млн. Закредитованная больница не может развиваться, она просто ведет борьбу за выживание», — заявил он на заседании президиума совета по взаимодействию АКЗС с представительными органами муниципальных образований.

Чтобы решить эту проблему, Безруков предложил повысить подушевой тариф обязательного медицинского страхования, учесть в нем транспортную удаленность от Барнаула и территориальную протяженность района.

В 2020 году для Угловского района коэффициент увеличили, и задолженность начала снижаться.

Председатель АКЗС Александр Романенко отметил, что краевое Заксобрание, министерство здравоохранения края и в целом правительство региона не устраивают тарифы, по которым определяется федеральная помощь региону при формировании территориальной программы.

Кошелек, долги.
Кошелек, долги.
СС0

«Край не виноват, что имеет достаточно равномерное расселение на всей территории и большое количество лечебных учреждений. Пока мы вынуждены работать в тех условиях, которые имеем», — добавил он.

Глава минздрава Дмитрий Попов согласился, что в Угловском районе установлен самый высокий тариф в Алтайском крае на подушевое финансирование. Основную проблему он видит в состоянии инфраструктуры, которая формировалась в советские годы и была рассчитана на большую плотность населения, которая уменьшилась в разы, а структура медучреждений осталась.

«Это не значит, что их надо сокращать, и мы еще ни одно из этих медучреждений не сократили, более того, мы стараемся их модернизировать и оснащать», — заключил Попов.

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