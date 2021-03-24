В Алтайском крае из-за непогоды начали закрывать трассы

Для всех видов транспорта движение перекрыли на следующих участках дорог:
- «Поспелиха — Курья — Третьяково» (с 9 км по 169 км),
- «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — гр. НСО» (с 0 км по 71 км, от Змеиногорска до Рубцовска).
Водителям рекомендуют воздержаться от поездок.
Напомним, в Алтайском крае 24 марта действует штормпрогноз. Ветер усилится до 18−23 м/с, местами порывы 27−32 м/с. На дорогах сильная гололедица, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, метели.
Автомобилисты уже сообщают о нескольких ДТП на трассах: «Под Алейском серьезная авария, больше пяти машин».
«Ветер штормовой, не припомню такого», «Пешком страшно ходить, еще куда ехать», — пишут в соцсетях.