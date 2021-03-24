В Алтайском крае из-за непогоды начали закрывать трассы

Два направления в Алтайском крае с 10:00 решили закрыть из-за ухудшения погоды и дорожных условий, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Для всех видов транспорта движение перекрыли на следующих участках дорог:

«Поспелиха — Курья — Третьяково» ( с 9 км по 169 км),

с 9 км по 169 км), «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — гр. НСО» ( с 0 км по 71 км , от Змеиногорска до Рубцовска).

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок.

Напомним, в Алтайском крае 24 марта действует штормпрогноз. Ветер усилится до 18−23 м/с, местами порывы 27−32 м/с. На дорогах сильная гололедица, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, метели.

Автомобилисты уже сообщают о нескольких ДТП на трассах: «Под Алейском серьезная авария, больше пяти машин».