В Алтайском крае из-за непогоды ограничили движение транспорта

Уточняется, что проезд ограничили из-за сложных погодных условий.
Ранее сообщалось, что в Барнауле инспекторы ДПС оперативно сопроводили до больницы пожилую женщину.
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Трасса А-321 Барнаул - Павловск с 19 км временно закрыта для всех видов транспорта. Об этом сообщает Госавтоинспекция Барнаула.
Уточняется, что проезд ограничили из-за сложных погодных условий.
Ранее сообщалось, что в Барнауле инспекторы ДПС оперативно сопроводили до больницы пожилую женщину.
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