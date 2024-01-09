10 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Алтайском крае из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

В региональном правительстве приняли решение ввести режим ЧС в некоторых городах и районах Алтайского края.

Метель.
Метель.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Губернатор края сообщил, что в период действия данного режима усилили работу аварийных бригад. Они обязаны приходить к жителям края во время ЧС и помогать с последствиями.

В том числе работа в нескольких муниципалитетах уже началась из-за сложных метеоусловий.

В настоящее время режим ЧС введен в городах: Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, а также в районах: Целинный, Косихинский, Завьяловский, Михайловский.

Томенко также отметил, что для остальных территорий этот режим введут чуть позже.

Ранее мы сообщали, какая погода накроет Алтай в ближайшее время.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость